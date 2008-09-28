Лукашенко: я последний диктатор

Президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что он совсем не против того, что его называют диктатором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время голосования на парламентских выборах в Беларуси.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, на это нужно смотреть спокойно.

«Диктатор – так диктатор. В этом есть тоже определенная выгода. Вы же представьте себе, что я последний диктатор. Последний! А где бы вы еще в своей жизни встретили и поговорили с диктатором, если бы не приехали сюда в Беларусь», - сказал он.

По просьбе корреспондента УНИАН А.ЛУКАШЕНКО прокомментировал утверждение о том, что демократические политики не верят в его искренность, несмотря на якобы прозрачность этих парламентских выборов. В частности, по поводу заявления российского оппозиционного политика Бориса НЕМЦОВА о том, что Президент Беларуси выпустил из тюрьмы оппозиционера Александра КОЗУЛИНА только потому, что хочет получить шенгенскую визу для того, чтобы поехать кататься на лыжах в Швейцарию или Австрию, А.ЛУКАШЕНКО сказал, что ни разу не ездил в Швейцарию кататься на лыжах и не собирался туда никогда ехать. По его словам, он предпочитает кататься на горных лыжах на Востоке, а не на Западе. «И у меня нет проблем с катаньем на лыжах», - сказал Президент Беларуси.

«Б.НЕМЦОВ – это больной человек на воображение, и в этом его судьба. Наверное, заявляя такое, он исходит из того, как это видит он. Я себя очень спокойно чувствую в плане визового режима. Честное слово. Что касается освобождения известных деятелей, так называемых оппозиционеров, то нам Запад всегда говорил, что если эти люди будут освобождены, то экономические отношения могут нормализоваться. Вы никогда не слышали, чтобы я кричал, что я демократ или диктатор. Я – обычный, нормальный человек. У нас не меньше демократии, чем в Украине и России вместе взятых, и еще немного можно записать из западной демократии. Выйдите на улицу и посмотрите, как живет народ. Это и есть демократия», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

«Выборы пройдут нормально. И Запад готов признать их и увидеть Беларусь невооруженным глазом. Думаю, что будет очень сложно кому-либо вообще не признать эти выборы. А если не признают, то это также результат, как я уже говорил несколько раз. Выборы мы проводим для себя, для своего народа, потому что у нас все решает народ. Думаю, что вам трудно будет найти государство, где именно так прошли выборы. Убежден, что россияне не только признают результаты выборов, но и поддержат их», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Также он спрогнозировал, что белорусская оппозиция скоро перестанет существовать.

«Я редко даю прогнозы, но сегодняшней белорусской оппозиции, особенно ее лидеру, которые себя позиционируют как великие демократы, осталось жить несколько месяцев или лет. И на нашей памяти они исчезнут, потому что они не дают дорогу молодым, а выдвигают только самих себя. Люди шарахаются даже от их фамилий, которые прописаны в бюллетене», - сказал Президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Беларуси происходят выборы в нижнюю палату Национального собрания (парламент) – Палату представителей.

Белорусы избирают 110 депутатов из 263 претендентов. Почти треть зарегистрированных кандидатов в депутаты - представители различных политических партий, в частности и оппозиционных. Так, 80 человек из зарегистрированных кандидатов – представители политических партий, 56 – представители оппозиционных сил.

По информации председателя ЦИК, более 26% избирателей уже проголосовали досрочно. В частности, этим правом воспользовались многие жители Витебской и Гомельской области.

Согласно законодательству Беларуси, досрочное голосование началось с 23 сентября.

По данным социологических служб, явка на выборах ожидается на уровне 80-85%.

15 сентября Совет министров по общим делам и внешним отношениям одобрил решение о возможности отмены ряда санкций в отношении должностных лиц Беларуси в случае, если выборы будут признаны международными наблюдателям демократическими.

В Беларуси двухпалатный парламент создан в результате проведения 24 ноября 1996 года референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Эти изменения предусматривали создание Национального собрания, которое состоит из Совета Республики и Палаты представителей.

Палата представителей избирается в количестве 110 депутатов на основе прямого избирательного права при тайном голосовании. Совет Республики является палатой территориального представительства и формируется в результате тайного голосования на заседаниях депутатов местных советов депутатов базового уровня каждой области и города Минска (по 8 представителей). Еще 8 членов Совета Республики назначает Президент. Парламент осуществляет свои полномочия в течение 4 лет. Полномочия Национального собрания могут быть продлены на основании закона только в случае войны.