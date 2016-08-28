Полторак уволил фотографа и волонтера Муравского с должности своего советника

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«В связи с резонансом вокруг фотографий волонтера и фотографа Дмитрия Муравского, министр обороны генерал армии Степан Полторак принял решение уволить его с должности советника министра обороны на общественных началах», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПолторак: Боевая угроза в Украине остается чрезвычайно высокойОтмечается, что в Министерстве обороны ценят работу Муравского, от которого неоднократно получали качественные, художественно оформленные фото, которые министерство ни разу не позиционировало как документальные или как снимки реальных боевых действия.

«Дмитрий Муравский довольно длительное время по личной инициативе как волонтер и фотограф работал в зоне проведения АТО и на полигонах во время учений. Он бесплатно передал Министерству обороны Украины фотобанк, который использовался для популяризации службы в Вооруженных силах, а не как фотографии реальных боевых действий», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Муравский предложил министру обороны создать Информационно-координационный центр, к работе в котором планировалось привлекать на волонтерских началах фотографов, видеооператоров, художников, режиссеров и сценаристов с целью предоставления им возможности создавать качественный контент о Вооруженных силах. Для организации этой работы Муравского 16 июня назначили на должность советника на общественных началах.

«Все фотографии, вокруг которых сейчас возник резонанс, отсняты автором до официального назначения в Министерство обороны, и сделаны им по личному усмотрению. Министерство обороны не позиционировало эти фото как фото реальных боевых действий, и не заявляло об этом официально - об этом говорил сам автор. В Министерство обороны за комментариями никто не обращался», - отмечается в сообщении.