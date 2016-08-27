Экс-мэра Херсона Сальдо, задержанного в Доминикане "за похищение", арестовали на 3 месяца - СМИ (видео)

Об этом заявил Денис Пащенко, который обвиняет Сальдо в своем похищении, передает "Мост" .

"Вчера ему дали 3 месяца тюремного ареста, при этом на судебном заседании он отказался от каких либо заявлений в свою защиту. Так как сказать ему нечего! Факты налицо - он был задержан в моей квартире в момент, когда угрожал моим родственникам, и был в компании своего телохранителя", - заявил он.

В качестве доказательства Пащенко прислал в редакцию видео, на котором Сальдо ведут в наручниках по улице в суд, где ему избрана мера пресечения. Он утверждает, что сам завписывал это видео.

"Я в этом процессе выступаю в качестве потерпевшего, и хочу заявить что в Доминиканской Республике существует только одна официальная версия ареста Сальдо - он обвиняется в похищении человека(меня), пытках и грабеже! Нет никакой другой версии о якобы его похищении!" - заявил Пащенко.

При этом в комментарии "Зеркалу недели" Сальдо заявил, что его самого похитили по указанию Пащенко.

"В Доминиканскую республику я прибыл в июне, на деловую встречу по приглашению жителя Херсона Дениса Пащенко. С ним меня познакомили представители херсонских деловых кругов и не было оснований чего-либо опасаться. Уже в Доминиканской республике меня похитили, якобы по указанию все этого же человека", - утверждает Сальдо.

Читайте такжеВ МИД не подтвердили информацию о задержании экс-мэра Херсона в Доминикане

По его словам, освободиться ему помог сообщник похитителей, гражданин Болгарии. "Когда удалось выбраться, то руководитель похищения обратился в полицию, сказав, что это он сам стал жертвой похищения", - сказал Сальдо отметив, что по этому заявлению полиция задержала его и упомянутого гражданина Болгарии.

Что касается обнародованных ранее в СМИ аудиозаписей якобы с голосом экс-мэра Херсона и сепаратистским содержанием, то, по словам Сальдо, они также были смонтированы похитителями и, используя отобранный телефон, размещены в социальных сетях на страницах экс-мэра.

Напомним,

Как известно, ранее телеканал "112 Украина" сообщил, что в Доминикане был задержан экс-мэр и действующий депутат горсовета Херсона Владимир Сальдо.

Также в эфире канала анонимно выступил человек, который обвинял Сальдо в своем похищении. По его словам, причиной похищения стало то, что ранее пострадавший обнародовал записи переговоров Сальдо, которые свидетельствуют о его сотрудничестве с российской ФСБ.