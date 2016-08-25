Экс-мэра Херсона Сальдо задержали на доминиканском курорте за "похищение" автора компромата на него (видео)
Депутата Херсонского горсовета и бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо задержали на курорте Баваро в Доминиканской Республике якобы за похищение человека, ранее "слившего" компромат на него.
Об этом сообщает канал "112 Украина".
По утверждению телеканала, видео задержания Сальдо, находящегося в Доминикане уже 2 месяца, ему предоставил мужчина, который утверждает, что именно его и похитили охранники экс-мэра.
Сам Мужчина при этом не захотел называться, якобы "по соображениям безопасности".
Отмечается, что этот человек ранее опубликовал записи разговора экс-мэра, свидетельствующую о возможном сотрудничестве Сальдо с ФСБ России. Этот факт и аутентичность аудиозаписи сейчас проверяет Служба безопасности Украины, открыто уголовное производство по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
"Его задержали в моем апартаменте по статье "похищение, пытки и грабеж" в прошлый четверг в момент того, когда он делал там обыск, пытаясь найти какие-то дополнительные записи компрометирующие или, может быть, данные. Они поняли, кто их мог записать, и вот с охранником они меня похитили. Они думали, что у меня может быть дополнительно еще какая-нибудь информация", - сообщил каналу указанный мужчина.
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Задержание Сальдо также подтвердило каналу "112 Украина" посольство Украины на Кубе (и в Доминикане по совместительству).
По словам временного поверенного в делах Украины на Кубе Александра Киричка, консул сейчас пытается выяснить все обстоятельства дела
"Задержанный находится в Доминиканской Республике. Обратилась его дочь по этому поводу. Мы связались с нашим консулом - почетным консулом в Доминиканской Республике Андреа Биамонти - и сейчас проясняем ситуацию. Выясняем, какие действительные причины этого задержания", - сказал Киричок.
Напомним, Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год, после чего стал депутатом Верховной Рады от Партии регионов.
На выборах мэра Херсона в октябре 2015 он баллотировался снова, заняв в первом туре второе место. Несмотря на выход во второй тур, Сальдо отказался от дальнейшей борьбы и снял свою канидидатуру с выборов, предоставив таким образом право участвовать во втором туре кандидату от "Батькивщины" Владиславу Мангеру. В итоге на выборах был переизбран действующий мэр Херсона Владимир Миколаенко.
При этом Сальдо по результатам выборов Херсонского горсовета стал его депутатом от партии "Наш край", список которой он возглавлял и от которой баллотировался в мэры.