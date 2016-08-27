Геращенко о первой встрече в Минске после крымских провокаций: марионетки Кремля "атаковали" "нормандский формат"

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Это была первая встреча после крымских провокаций, устроенных РФ... После которых Путин грозно заявил, что не видит смысла во встрече в "нормандском формате" и тд. Так вот, вчера марионетки Кремля (и не только они) устроили откровенную атаку и истерику уже на "нормандский формат", всячески критикуя и дискредитируя его", - рассказала политик.

Читайте также"Нормандский формат" может быть скоро "реанимирован" - Порошенко

По ее словам, темники работают.

"Это тревожный сигнал, и, мне кажется, лидерам нормандского формата стоит обратить на это внимание, потому что уж очень откровенно все, что происходит, выглядит как домашние заготовки и сценарий Кремля", - подытожила она.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял, что Украина предложила провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) во время ежегодного саммита "Большой двадцатки", который состоится 4-5 сентября в Китае.

Стоит отметить, что в последний раз встреча в "нормандском формате" состоялась в Париже в октябре прошлого года. Последнюю телефонную беседу с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель Путин провел 13 июля 2016 года.