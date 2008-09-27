В Украине создан ГосНИИ таможенного дела

Кабинет министров Украины постановлением № 852 от 24 сентября 2008 года по предложению Государственной таможенной службы образовал на базе Киевского центра повышения квалификации и переподготовки кадров Гостаможслужбы Государственный научно-исследовательский институт таможенного дела.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Государственный научно-исследовательский институт таможенного дела отнесен к сфере управления Гостаможслужбы.

Финансирование создания института будет осуществляться в пределах бюджетных назначений, предусмотренных Государственной таможенной службе в государственном бюджете Украины на 2008 год.

Согласно постановлению правительства, Государственная таможенная служба в двухмесячный срок должна утвердить устав, структуру и штатное расписание института и осуществить другие мероприятия по его материально-техническому и кадровому обеспечению.

Оплата труда сотрудников института будет осуществляться на уровне и на условиях, определенных для должностных лиц и работников Государственной таможенной службы.