В провокацию России в Крыму был вовлечен сам Путин - Чубаров (видео)

Об этом в интервью "5 каналу" рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"И в эту провокацию был вовлечен сам президент России Путин. Он, опираясь на заранее подготовленную провокацию, заявил о том, что формат нормандской четверки не может работать, потому что Украина действует как государство-террорист. Это мы, на своей земле!" - подчеркнул он.

"Насколько я знаю, после начала этих событий уже нет контакта между президентом России и президентом Украины. И разговор о якобы диверсии – со стороны Путина он был грубым, наглым. Понятно, что наш президент отверг все эти обвинения и сказал, что Россия ищет повод для более широкой диверсии, возможно большей военной агрессии. И сейчас источники говорят, что контакты между администрациями президентов заморожены", - заявил Чубаров.

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Он отметил, что сразу после попытки провокации сделал заявление о том, что "Путин предоставил нам отличный шанс для того, чтобы теперь нам, как Украине, переформатировать свое задание и свои ожидания от каких-либо диалогов и любых форматов между Украиной и Западом, Украиной, Западом и Россией".

"Я считал, что мы теперь не должны идти навстречу некоторым западным политикам, которые требуют от нас постепенного решения тех проблем, привнесенных войной России против Украины", - подчеркнул лидер крымских татар.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. «Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул Порошенко.