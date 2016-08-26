Разжигавший в Украине войну советник Путина придумал причину не ехать на допрос в ГПУ: вы все нелегитимные

Скан своего письма пособник российских оккупантов выложил на своем сайте.

В письме советника Путина утверждается, что «21 февраля 2014 году на Украине произошел государственный переворот и насильственный захват власти». Вследствие чего, по мнению разжигателя войны «все законы и постановления, принятые Верховной Радой после этой даты, включая назначение исполняющего обязанности президента, премьера, генерального прокурора, являются антиконституционными и преступными. Таким образом с тех пор на территории Украины нет легитимных органов власти, включая генеральную прокуратуру».

Читайте такжеУчастник разговоров с советником Путина о Крыме и "Новороссии" считает записи ГПУ "компиляцией и подтасовкой" (аудио)Глазьев также решил, что в связи с этими фантазиями у Луценко нет законных полномочий вызывать его на допрос.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Генпрокуратура Украины обнародовала доказательства причастности представителей власти Российской Федерации к посягательству на территориальную целостность Украины и развязыванию агрессивной войны против Украины.

Судя по видео, опубликованном на YouTube-канале Генпрокуратуры, ключевой исполнитель в организации преступлений - советник Путина Сергей Глазьев.