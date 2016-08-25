Украинское бюро Интерпола не получало информацию о задержании Каськива в Панаме - МВД

Об этом пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко написал в Facebook.

"По состоянию на 25 августа 2016 года информация о задержании Каськива В.В. в Панаме в адрес Укрбюро Интерпола не поступала", - сообщил Шевченко.

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Представитель МВД напомнил, что 20 июля 2016 года в учеты Генерального секретариата Интерпола по запросу департамента уголовного розыска Национальной полиции было внесено ходатайство о публикации красного уведомления о международном розыске Каськива для привлечения его к уголовной ответственности.

В связи с этим 1 августа 2016 года Генсекретариатом Интерпола было опубликовано красное уведомление № А-6987/8-2016 по международному розыску Каськива с целью его ареста и последующей экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Также, по данным представителя МВД, согласно сообщению Национального центрального бюро Интерпола в Панаме, 18 августа 2016 года Каськив был остановлен на границе с Коста-Рикой после того, как 17 августа ему было отказано во въезде в эту страну.

"НЦБ Интерпола в Панаме выразило просьбу срочно прислать официальный запрос о временном аресте с целью дальнейшей экстрадиции в Украину Каськива В.В. в адрес Министерства иностранных дел Панамы по дипломатическим каналам в соответствии с требованиями договора между Украиной и Республикой Панама о выдаче от 4 ноября 2003 г. 18 августа 2016 года в адрес НЦБ Интерпола в Панаме была отправлена копия запроса Генеральной прокуратуры Украины о временном аресте Каськива В.В. и содержании под стражей до поступления запроса о его выдаче по дипломатическим каналам, как это предусмотрено соответствующим договором", - заявил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа на брифинге в Киеве генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

В конце марта этого года Каськив был объявлен в розыск по делу о хищении государственных средств в 2012-2013 годах (7,5 млн грн) по заключенному Каськивом договору об оказании рекламных услуг с ООО.

По данным ГПУ, Каськив разыскивается за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

20 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива. «Буквально в первый же день после задержания Каськива мы проинформировали в срочном порядке компетентные органы Республики Панама о том, что у нас есть уголовное производство в отношении Каськива, о том, что мы обратимся в ближайшее время с просьбой о его экстрадиции. И могу вас проинформировать, что наше ходатайство о выдаче Каськива уже было передано в Министерство иностранных дел Украины, и теперь уже дипломатическими исполнителями указанные документы будут направлены панамской стороне», - сказал тогда Енин.

В блоге на сайте «Украинской правды» сам Каськив написал, что он не объявлялся в розыск Интерполом.