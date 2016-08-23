Клименко и Курченко нанесли Украине почти 200 миллиардов гривень убытков - ГПУ (видео)

Об этом заявил глава ГПУ Юрий Луценко в ходе выступления по случаю празднования Дня Независимости Украины, передает РБК-Украина.

"Согласно информации, которую предоставляет специальная группа по расследованию преступлений в составе организованной группы Януковича по эпизодам деятельности Клименко и Курченко... На сегодняшний день оценка ущерба достигает 198 миллиардов гривень", - отметил Луценко.

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При этом он уточнил, что сейчас проанализирована деятельность только половины фирм, связанных с Клименко.

"(Фирмы - Ред.) из тех, что были загнаны на так называемые площадки Клименко, украли примерно расходную часть годового бюджета Украины", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, Матиос пообещал, что до 1 сентября Главная военная прокуратура передаст в суд дела в отношении коррупционеров из окружения Виктора Януковича.

"Я не могу озвучивать сейчас список обвиняемых по делу Сергея Курченко. Нам поручили и мы это сделаем. До 1 сентября этот список увеличится в несколько раз. И поверьте мне, там будут достаточно странные фамилии", - сказал Матиос.

Ранее в августе Луценко обещал новые задержания по делу экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

В сентябре 2015 года Клименко был уведомлен о подозрении в рамках двух уголовных процессов: относительно незаконного возмещения НДС в 2012-2013 годах, что привело к убыткам государству в размере 3 миллиардов гривень, а также о создании "программных предприятий" для отмывания средств.