Германия обратилась к членам ОБСЕ относительно развертывания полицейской миссии в Украине - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания пресс-клуба Министерства иностранных дел Украины.

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"Дискуссии продолжаются. К этому времени состоялись переговоры на уровне постоянных представителей (в Вене) и четыре раунда неформальных консультаций в составе всех государств-участниц ОБСЕ относительно практических аспектов организации этой инициативы", - сказал Прокопчук.

При этом он подчеркнул, что во время дискуссий возник целый ряд вопросов практического характера.

"На данный момент Германия, которая председательствует в ОБСЕ, обратилась ко всем государствам-участницам с тем, чтобы они представили свое видение по вопросам, которые поднимались во время дискуссий", - сказал Прокопчук.

Также посол пояснил, что один из вопросов касался того, нужно ли для развертывания полицейской миссии в Украине отдельное решение - резолюция Совета безопасности ООН.

По его словам, мнения в этом вопросе разнятся со стороны различных государств. "Поэтому необходима более четкая формулировка", - сказал Прокопчук и добавил, что развертывание такой миссии теоретически может происходить и без отдельной резолюции, потому что ОБСЕ является региональною организацией безопасности согласно главы 8 Устава ООН.

Также посол напомнил, что полицейская миссия является отдельной от нынешней Специальной мониторинговой миссии, которая уже развернута в Украине.

Справка УНИАН. От полицейской миссии ОБСЕ Украина ожидает обеспечения контроля над режимом прекращения огня и отводом вооружений на Донбассе, выводом оккупационных войск РФ и украинско-российской границей. Введение полицейской миссии в Украине должны одобрить все 57 стран-участниц ОБСЕ.