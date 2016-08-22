Посол Украины в Латвии назвал путь возвращения оккупированного Крыма

Об этом заявил чрезвычайный уполномоченный посол Украины в Латвии Евген Перебийнис, передает Latvijas Radio.

По его словам, восстановить статус-кво поможет только одно: реальный экономических успех Украины и уровень жизни, значительно опережающий российский.

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"Существует только политико-дипломатический путь возвращения Крыма. Составной частью этого политико-дипломатического пути является успешная Украина. Как это говорят по-английски — success story. Когда уровень жизни в Украине станет на порядок выше, чем в России и чем в Крыму, я думаю, тогда будет легче восстановить статус-кво и вернуть Крым в состав Украины. Именно этим путем мы сегодня и идем", - заявил Перебийнис.

Он добавил, что возвращение Крыма и реинтеграция оккупированных территорий — это очень комплексный процесс.