Сара Пэйлин назначила встречу Ющенко и Саакашвили

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Сара Пэйлин планирует в среду, 24 сентября, встретиться с президентами Украины и Грузии Виктором Ющенко и Михаилом Саакашвили, которые приезжают в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Associated Press.

Кроме того, у нее запланированы встречи с президентом Колумбии Альваро Урибе, президентом Афганистана Хамидом Карзаем, президентом Ирака Джалалом Талабани, президентом Пакистана Али Асифом Зардари и премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом, а также с бывшим госсекретарем и влиятельным экспертом по международным делам Генри Киссинджером и фронтменом группы U2 Боно, который известен активной поддержкой международных гуманитарных программ.

Все перечисленные страны являются ключевыми союзниками США в своих регионах: на постсоветском пространстве, в Латинской Америке, на Ближнем и Среднем Востоке и в Южной Азии. Войны в Ираке и Афганистане, которые ведут США, являются одной из центральных тем президентских выборов.

Оппоненты называют Сару Пэйлин недостаточно опытной в международных делах, отмечая, в частности, что она впервые получила паспорт, позволяющий путешествовать за границу, в 2007 году.

Лента.ру