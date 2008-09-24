Конгресс США осудил Голодомор

Палата представителей конгресса США на заседании во вторник выступила с осуждением сталинского "голодного геноцида - голодомора" ва Украине в 1932-1933 годах и почтила память его жертв в связи с исполняющейся в этом году 75-годовщиной трагедии, передает корреспондент РИА Новости.

"Иосиф Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид против украинцев", - говорится в тексте утвержденной палатой резолюции, соавторами которой выступили 29 американских конгрессменов во главе с сопредседателем существующей в палате представителей "Фракции в поддержку Украины" конгрессменом-демократом Сандером Левиным.

В документе сообщается, что "комиссия США по голоду на Украине, сформированная 13 декабря 1985 года, провела исследование с целью расширения знания и понимания в мире украинского голодного геноцида (голодомора) в 1932-1933 годах и пришла к выводу о том, что его жертвы погибли голодной смертью в результате искусственно созданного голода".

"Почти 10 миллионов украинцев погибли с 1932 по 1933 годы по воле тоталитарного сталинистского правительства бывшего Советского Союза, которое предумышленно вызвало на Украине голод в попытке сломать сопротивление этой страны против коллективизации и коммунистической оккупации", - говорится в документе.

В законопроекте подчеркивается, что "советский диктатор Сталин приказал закрыть границы Украины, чтобы от искусственного созданного голода никто не мог спастись и чтобы не допустить поступление голодающим любой международной помощи".

"Конгресс США скорбно отмечает 75-ю годовщину украинского голодного геноцида и выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также тем, кто пережил эту трагедию", - говорится в тексте документа. "Конгресс США осуждает систематические нарушения советским правительством прав человека, включая право на самоопределение и свободу слова украинского народа".

Конгресс выступает за "распространение информации об украинском голодном геноциде для расширения знания в мире об этой искусственно созданной трагедии", а также поддерживает усилия Украины в сфере демократических и рыночных реформ, чтобы Украина "могла реализовать свой потенциал в качестве важного стратегического партнера США в этом регионе мира", говорится в резолюции.