Павленко прогнозирует, что украинцы в этом году усыновят две тысячи детей

Принятый сегодня Верховной Радой Украины закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной поддержки семей, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки» еще больше изменит в лучшую сторону отношение украинцев к усыновлению.

Об этом сказал в интервью агентству УНИАН министр семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Он подчеркнул, что закон направлен на поддержку национального усыновления. Министр выразил убеждение, что данный закон будет подписан Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, который именно и внес его на рассмотрение парламента.

Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что данным законом предусмотрена одноразовая помощь при усыновлении на уровне помощи при рождении первого ребенка, установлен оплачиваемый отпуск одному из родителей после завершения процедуры усыновления, а также предусмотрена ежемесячная помощь.

«Этот закон будет дополнительным стимулом для украинских семей к усыновлению украинских детей, которые остались без родных родителей», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, предусмотренные в законе выплаты дадут возможность больше внимания уделить ребенку, в частности, улучшению его здоровья, потому что речь идет в основном о больных детях, а также о дополнительных средствах на обучение.

Министр отметил, что уже сегодня изменилось отношение украинцев к усыновлению. Он добавил, что за девять месяцев этого года украинцы усыновили на 25% детей больше, чем в прошлом году. «Мы прогнозируем, что более двух тысяч детей в этом году будут усыновлены именно украинскими семьями», - добавил он.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, четыре года назад около 70 детей ежедневно становились детьми-сиротами или лишенными родительской опеки и только 30 детей были устроены в семье. Он отметил, что сегодня «благодаря единству и общности действий власти и провозглашенному Президентом Украины курсу на семейные ценности» ежедневно немного более 50 детей становятся детьми-сиротами или лишенными родительской опеки и в то же время 46 детей находят новую семью».

Он отметил, что, в частности, семь детей усыновляются украинскими семьями, семь детей идут в приемную семью и детский дом семейного типа, 27 детей переходят под опеку и попечительство как правило в семью родственников и только пятеро детей усыновляются иностранными гражданами. Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что четыре года назад из 30 детей, которые усыновлялись, десять усыновлялись иностранцами.

«Государство стало ответственным отцом по отношению к своим государственным детям, которыми являются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.