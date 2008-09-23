Демкоалиция, или ширка - у Луценко выбора нет... к счастью

Министр внутренних дел Украины, лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что политическая сила, которую он возглавляет, не будет принимать участия ни в какой другой коалиции, кроме демократической.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, отвечая на вопрос журналистов.

«Относительно вступления в коалицию, то, к счастью, у нас нет необходимости такого выбора: “Народная самооборона” не является юридическим субъектом создания коалиции и не будет принимать участия ни в какой другой коалиции, кроме существующей коалиции демократических сил», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также отметил, что лично поддерживает позицию премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО потому, что для того, чтобы возобновить демкоалицию «нужно прекратить жонглировать и манипулировать фактами, а просто набраться мужества принять решение о входе обратно в коалицию демократических сил… Если цель “Нашей Украины” совсем другая - развалить демократическое большинство, то об этом тоже нужно сказать».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в случае образования нового формата коалиции на основе БЮТ и Партии регионов, “Народная Самооборона” не будет принимать в ней участия.

«С моей точки зрения есть два выхода (из политического кризиса – УНИАН): или перевыборы, или коалиция БЮТ и Партии регионов, в которой “Народная самооборона” принимать участия не будет, или существования парламентского большинства, без оформления коалиции. В таком случае правительство будет, очевидно, «исполняющим обязанности», но парламент будет стабильно работать и принимать необходимые стране законы», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.