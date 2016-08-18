Абсолютное большинство стран ЕС поддерживают сохранение санкций против РФ - Климкин

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире 5 канала.

Как заявил министр, в вопросе продолжения санкций против РФ из-за агрессии в Украине, "время истины, оно действительно будет в декабре".

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"Но 20-21 октября состоится очень важный Европейский Совет, на котором будет много вопросов, включая вопросы отношений Европейского Союза с Россией. Во время этого Европейского совета предстоит содержательная дискуссия. И на самом деле, то, что я вижу сегодня, это четкая линия абсолютного большинства стран-членов ЕС на продолжение санкций до того момента, как Минск действительно будет выполнен", - заявил Климкин.

"Конечно, есть отдельные голоса, они действительно есть, это не позиция отдельных стран, но позиция политиков, отдельных представителей бизнеса - работают санкции, не нужно ли применить какие-то альтернативные механизмы? Но на самом деле есть конечно и циничное желание использовать определенные бизнес-перспективы, или просто Россия пытается покупать отдельных политиков или отдельных журналистов, но общее настроение, общее настроение ключевых лидеров - оно однозначно с Украиной", - заявил Климкин.