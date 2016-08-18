Абсолютное большинство стран ЕС поддерживают сохранение санкций против РФ - Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что абсолютное большинство стран Европейского Союза выступает за сохранение санкций против Российской Федерации до полного выполнения ею Минских соглашений.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире 5 канала.
Как заявил министр, в вопросе продолжения санкций против РФ из-за агрессии в Украине, "время истины, оно действительно будет в декабре".
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"Но 20-21 октября состоится очень важный Европейский Совет, на котором будет много вопросов, включая вопросы отношений Европейского Союза с Россией. Во время этого Европейского совета предстоит содержательная дискуссия. И на самом деле, то, что я вижу сегодня, это четкая линия абсолютного большинства стран-членов ЕС на продолжение санкций до того момента, как Минск действительно будет выполнен", - заявил Климкин.
"Конечно, есть отдельные голоса, они действительно есть, это не позиция отдельных стран, но позиция политиков, отдельных представителей бизнеса - работают санкции, не нужно ли применить какие-то альтернативные механизмы? Но на самом деле есть конечно и циничное желание использовать определенные бизнес-перспективы, или просто Россия пытается покупать отдельных политиков или отдельных журналистов, но общее настроение, общее настроение ключевых лидеров - оно однозначно с Украиной", - заявил Климкин.