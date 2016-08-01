Мэй выступает за продление санкций против РФ до полного выполнения Минских соглашений

16:51, 01 августа 2016
Политика
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает за продление санкций против России, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности.

REUTERS

Об этом она заявила в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко поздравил Мэй с назначением на пост премьера Великобритании.

Он выразил благодарность британскому правительству за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Мэй подтвердила, что позиция Великобритании в отношении санкций против РФ неизменна: санкции должны оставаться, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности.

Глава правительства Великобритании также отметила твердую приверженность политике непризнания аннексии Россией Крыма.

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