Мэй выступает за продление санкций против РФ до полного выполнения Минских соглашений
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает за продление санкций против России, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности.
Об этом она заявила в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Порошенко поздравил Мэй с назначением на пост премьера Великобритании.
Он выразил благодарность британскому правительству за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Мэй подтвердила, что позиция Великобритании в отношении санкций против РФ неизменна: санкции должны оставаться, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности.
Глава правительства Великобритании также отметила твердую приверженность политике непризнания аннексии Россией Крыма.