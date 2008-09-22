Блок Ющенко намного лучше, чем партия Ющенко?

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что пропрезидентским силам для эффективного участия в выборах нужно объединиться в Блок Ющенко.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Ю.КОСТЕНКО по поводу инициативы партии «Народный Союз Наша Украина» о создании единой пропрезидентской партии для участия в возможных следующих досрочных выборах.

«Во время выборов заниматься партийным строительством – бесперспективно», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

«В это время нужно разворачивать штабы, заниматься агитационной работой. Окунуться вместо этого в юридические процедуры ликвидации политических партий, которые должны влиться в ту «единую», создание основополагающих документов и избрание руководства этой партии - это 100-процентно проиграть выборы», - считает Ю.КОСТЕНКО.

По его убеждению, «на выборах нужно заниматься выборами, а не партийным строительством».

Лидер УНП считает, что «реализация Президентом ЮЩЕНКО украинской политики возможна при условии объединения всех государственных сил, но никоим образом не зависит от того, удастся ли загнать всех в одну партию, пусть и президентскую по названию».

Наиболее эффективным форматом участия в выборах пропрезидентских сил Ю.КОСТЕНКО считает «Блок Виктора ЮЩЕНКО с привлечением всех общественных организаций и политических партий, которые стоят на проукраинских позициях».

«Кстати, как в блоке НУ-НС, так и вне его таких осталось не так уж и много», - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня политическая партия «Народный Союз Наша Украина» обнародовала заявление, в котором инициировала проведение всеукраинского объединительного съезда национально-демократических сил.

В документе отмечается, что «нашеукраинцы» считают, что все, для кого ценности независимости и свободы важнее личных или групповых интересов, должны объединиться вокруг Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО как гаранта национальной государственности и «Нашей Украины» как единственной реальной силы, отстаивающей украинские интересы в нынешней Верховной Раде.

Учитывая это, «Наша Украина» инициирует проведение всеукраинского объединительного съезда, который позволит объединиться как целым партиям, так и отдельными политикам или общественным деятелям в единую мощную национально-демократическую силу, способную противостоять кремлевско-олигархическому реваншу.