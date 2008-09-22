Эксперт: новая коалиция будет разноцветной - это сто процентов

Внеочередные выборы в Верховную Раду являются обязательным условием выхода из политического кризиса, и состоятся они, вероятнее всего, весной 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции “Политический кризис в зеркале общественного мнения” директор Центра социологических исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ.

“Если в 2007 году выборы действительно были не обязательными, то сейчас они являются тем самым инструментом изменений, без которого любой компромисс будет выглядеть как заговор”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

По его мнению, новая коалиция в парламенте будет создана без учета идеологических особенностей политических сил, однако в нынешнем созыве это будет иметь вид заговора и предательства политическими силами интересов избирателей.

Именно поэтому, убежден эксперт, внеочередные выборы должны состояться, а их результатом станет формирование “разноцветной” коалиции. “Новая коалиция будет разноцветной. Это сто процентов”, - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных сроках избирательной кампании, А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что, вероятнее всего, это будет первая половина 2009 года. “Как рациональная конструкция, это будет, скорее всего, весной”, - сказал он.

По словам политолога, “весна дает шанс на подготовку, на игру с оппонентом, на списывание кризиса первого квартала на правительство”.

Подтверждением своего прогноза эксперт считает нынешние манипуляции политических сил с рекламными бюджетами.

Как сообщал УНИАН, политическая партия «Единый Центр» отказалась от проведения рекламной кампании. По данным газеты «Дело», партия отменила ранее принятое решение о размещении около 2 тысяч рекламных щитов по всей стране. Биг-борды были забронированы партией в начале сентября, как раз после фактического развала коалиции и обещания Президента объявить досрочные выборы.