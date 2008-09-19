Лавринович: теперь украинцы могут управлять своей страной

Новый Закон Украины «О всеукраинском референдуме» обеспечит гражданам Украины их конституционное право на прямое волеизъявление, убежден первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, автор соответствующего документа Александр ЛАВРИНОВИЧ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-спикера.

В частности, комментируя последствия принятия нового Закона «О всеукраинском референдуме», проект которого принят сегодня парламентом в первом чтении, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: «Украинцы получат право принимать участие в референдумах и инициировать их, то есть получат право руководить страной». По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, «действующий в настоящее время закон о всеукраинских и местных референдумах, который был принят еще в советское время, сегодня не может быть применен в силу неконституционности практически всех его статей и сущности тех органов, на которые возложены обязанности организации и проведения референдума».

Большинство статей действующего закона, отметил первый заместитель председателя ВР, сегодня не соответствуют нормам Конституции, что «практически делает невозможным с точки зрения права проведение по его положениям любых плебисцитов», и, как следствие, «данным законом никто не пользуется». «Таким образом, все годы происходило реальное ограничение прав украинского народа на то, чтобы называться источником власти», - подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом он отметил, что новая редакция закона четко регулирует и определяет правовые нормы, виды референдумов, процедуру их организации и проведения.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, внесение законопроекта «в первую очередь было нужно для того, чтобы граждане Украины могли пользоваться своим конституционным правом на участие в принятии государственных решений», ведь до сих пор норма о непосредственном участии в принятии этих решений не могла быть реализована, как и норма относительно права инициировать принятие государственных решений на всеукраинских референдумах.