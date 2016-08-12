Глава НАПК: не стоит говорить о срыве запуска е-декларирования из-за отказа Госспецсвязи выдавать аттестат защиты

Об этом заявила нолова Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак в эфире 5 канала.

"Нет. Не стоит говорить об угрозе срыва. Мы должны говорить о качестве той системы, которая разработана. На сегодняшний день эта система не является абсолютно качественной, что подтверждается отсутствием аттестата соответствия. Вот только после того, когда качество будет на должном уровне, можно говорить, что та информация, которая будет подаваться в систему, вот как раз будет тем доказательством, которое будет служить для открытия и уголовных производств, для принятия нами юридически значимых решений", - сказала Корчак.

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Она пояснила, что электронная система декларирования является системой для накопления информации, с которой может познакомиться общественность.

"Не следует забывать, что любой хакер средней руки сможет сломать эту систему и модифицировать", - сказала Корчак.

Она рассказала, что лично присутствовала на заседании экспертного совета по вопросам государственной экспертизы в сфере защиты технической информации Госспецсвязи. Корчак подтвердила, что данная организация отказала НАПК в выдаче аттестата соответствия комплексной системы защиты информации.

"Сейчас готовятся все необходимые документы, то есть выводы, в какой части существует несоответствие, угроза проникновения в данную систему", - сказала Корчак.

Председатель НАПК отметила, что эти выводы будут переданы организатору экспертизы - Государственному центру киберзащиты, который затем передаст в НАПК соответствующие документы как владельцу программного обеспечения.

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Корчак сказала, что НАПК завтра планирует провести заседание и пригласить туда представителей Госспецсвязи, представителей Программы развития ООН, что профинансировала и способствовала запуска системы электронного декларирования, а также представителей ООО "Миранда", которая выступает разработчиком программного обеспечения.

"Следует понимать, что то, что мы не получили сертификат или аттестат соответствия, это не значит, что его нельзя получить и экспертиза не будет дальше продолжаться. Поэтому, мы завтра соберемся, и, во-первых, у нас еще нет на руках документов, которые свидетельствуют в чем существует несоответствие, что нужно усовершенствовать. Завтра мы будем говорить с разработчиками данного программного продукта, соответственно у нас есть время исправить некоторые недостатки", - сказала Корчак.

"Отказ в выдаче данного аттестата - это не значит, что системы не будет. Система есть. Она не является в полном функционале, и существует с определенными недостатками. И поэтому в контексте той ситуации, которая сейчас в Украине вообще происходит... условия конфликтной ситуации с Россией, то понятно, что мы должны позаботиться о защите тех персональных данных, которые будут содержаться в системе", - подчеркнула Корчак.

Напомним, что запуск системы электронного декларирования является предпосылкой для предоставления Украине транша МВФ и введение безвизового режима с ЕС.

Так, в соответствии с решением НАЗК, система е-декларирования должна заработать 15 августа 2016 года.

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Так, в соответствии с принятыми решениями, каждый декларант пройдет электронную идентификацию с помощью электронной цифровой подписи или BankID и будет иметь свой персональный "электронный кабинет" на сайте НАЗК.

Декларации будут подаваться через сайт НАЗК путем заполнения соответствующих форм и в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Проверка деклараций возложена на Департамент финансового контроля и мониторинга образа жизни.