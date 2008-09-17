Криль напомнил Тимошенко слова Бисмарка про Россию

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что после распада парламентской коалиции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО должна уйти в отставку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЦ, об этом депутат заявил, комментируя заявления депутатов из БЮТ относительно отсутствия оснований для отставки премьер-министра.

«Нужно быть честными перед собой и перед людьми. После распада парламентской коалиции и премьер-министр, и председатель Верховной Рады должны уйти в отставку. И не нужно выдумывать эфемерные причины, чтобы не выполнять взятые на себя обязательства», - сказал И.КРИЛЬ.

По его мнению, большинство украинских политиков уже давно не уделяют внимания тому, что говорят, «и тем самым приучили людей, что слово политика ничего не стоит». «Однако, не выполнять договоренности, засвидетельствованные собственной подписью, – это предел обесценивания политика», - считает И.КРИЛЬ.

«В свое время Бисмарк сказал: «Соглашения с Россией не достойны бумаги, на которой написаны». Премьер-министр упорно работает над тем, чтобы это высказывание можно было заменить на «Подпись ТИМОШЕНКО не достойна бумаги, на которой она стоит», - отметил председатель “Единого Центра”.