У Ющенко посмотрят, пойдет ли Тимошенко по следам Яценюка

Отставка Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады не имеет правовых последствий для Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня журналистам в Кабмине.

«Никаких правовых последствий это не имеет для Кабинета министров. Я думаю, что спикер действовал в соответствии с коалиционным соглашением, которое он считает для себя действующим. Как считает для себя премьер-министр – пусть сама решает», - сказал А.ШЛАПАК.

Первый заместитель главы Секретариата Президента напомнил, что в соответствии с коалиционным соглашением в случае распада коалиции и премьер-министр, и председатель Верховной Рады идут в отставку.

«Председатель Верховной Рады свой шаг сделал. Что касается главы правительства - давайте подождем, посмотрим», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.ЯЦЕНЮК подал в отставку с должности председателя Верховной Рады.