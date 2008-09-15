До шести выросло число погибших в пермской авиакатастрофе украинцев

Количество погибших граждан Украины в авиакатастрофе самолета Боинг 737-500м вблизи г. Пермь (Россия) 14 сентября увеличилось с пяти до шести человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию Посольства Российской Федерации в Украине.

В г. Пермь направлен консул Посольства Украины в РФ.

В администрации Пермского края работает оперативный штаб, контактные телефоны: 8-107-342-217-72-50 (235-16-80), отметили в МИД.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в России и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщалось, самолет, выполнявший рейс “Москва-Пермь”, разбился 14 сентября в Перми. Все 88 человек - 82 пассажира и 6 членов экипажа - погибли. Ранее сообщалось, что среди погибших 21 иностранец, среди которых 5 граждан Украины.