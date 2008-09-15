Яценюк думает, что пат может перейти в мат

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отмечает, что парламент является правомочным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Согласительном совете лидеров фракций и руководителей комитетов парламента.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что ВР является правомочной «по крайней мере 30 дней с того момента, когда будет сделано объявление о прекращении деятельности коалиции».

Он подчеркнул, что не нужно делать вид некоторым политическим силам, «что у нас все нормально». По его словам, «есть достаточно серьезные политические сложности». «Политический пат, в котором мы находимся в течение длительного времени, может перейти в политический мат», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он напомнил, что после объявления о прекращении деятельности коалиции наступает 30-дневной срок, в течение которого должна быть создана либо «старая-новая коалиция», либо сформироваться новая коалиция, либо наступают условия относительно возможного роспуска парламента.