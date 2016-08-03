ОБСЕ может стать посредником в решении проблемы захваченного боевиками на Донбассе имущества - Сайдик

Об этом он сообщил сегодня журналистам, передает БЕЛТА.

"Участники рабочей группы по экономическим вопросам обсудили комплекс вопросов незаконно присвоенного государственного и частного украинского имущества в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Они договорились обратиться к ОБСЕ относительно возможного посредничества в решении этой очень сложной проблемы", - пояснил Сайдік.

Он также отметил прогресс в переговорах по вопросам функционирования железных дорог.

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"Есть сдвиги относительно выплаты задолженности по заработной плате железнодорожникам", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.

При этом он отметил обеспокоенность по поводу того, что ранее восстановленные участки были вновь повреждены. В частности, речь идет о участке "Никитовка - Майорск".

Сайдик подчеркнул, что для очередного возобновления ремонтных работ необходимо полное соблюдение режима прекращения огня.