Минюст РФ до сих пор не отреагировал на запрос Украины об изучении документов по делу Клыха

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

«Еще в июне 2016 года мы обратились в Министерство юстиции РФ с просьбой предоставить документы по делу Клыха для изучения. К сожалению, ответа пока не получили», - отметил он.

«Получили письмо от нашего политзаключенного Станислава Клыха, который удерживается в Чечне. В СИЗО-1 в Грозном нет телевизора, поэтому он отрезан от информации о том, что происходит в Украине и мире! Информационная блокада - это один из способов давления, который используется против украинцев», - добавил заместитель министра.

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Как сообщал УНИАН, в России Николая Карпюка и Станислава Клыха осудили за якобы «участие в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во времена первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 и начале 1995 года сам принимал в них участие.

26 мая Верховный суд Чечни приговорил Карпюка к 22,5 года заключения в колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам заключения.

В середине июня в Министерстве юстиции Украины сообщили, что направили в Россию запрос о передаче незаконно осужденных в России Карпюка и Клиха.