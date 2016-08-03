Минюст РФ до сих пор не отреагировал на запрос Украины об изучении документов по делу Клыха
Минюст России до сих пор не предоставил ответа украинской стороне относительно передачи документов по делу политзаключенного Станислава Клыха.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.
«Еще в июне 2016 года мы обратились в Министерство юстиции РФ с просьбой предоставить документы по делу Клыха для изучения. К сожалению, ответа пока не получили», - отметил он.
«Получили письмо от нашего политзаключенного Станислава Клыха, который удерживается в Чечне. В СИЗО-1 в Грозном нет телевизора, поэтому он отрезан от информации о том, что происходит в Украине и мире! Информационная блокада - это один из способов давления, который используется против украинцев», - добавил заместитель министра.
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Как сообщал УНИАН, в России Николая Карпюка и Станислава Клыха осудили за якобы «участие в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.
По версии российского следствия, Клых и Карпюк во времена первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 и начале 1995 года сам принимал в них участие.
26 мая Верховный суд Чечни приговорил Карпюка к 22,5 года заключения в колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам заключения.
В середине июня в Министерстве юстиции Украины сообщили, что направили в Россию запрос о передаче незаконно осужденных в России Карпюка и Клиха.