Трамп своими заявлениями о Крыме возродил интерес к теме Украины в США - политолог

Об этом написал политолог Тарас Березовец на своей странице в Facebook.

По его словам, Трамп своими неоднозначными заявлениями совершенно неожиданно возродил интерес к теме Украины в американских СМИ.

"Так же неожиданно тема Украины и Крыма вошла в топ-обсуждения и кандидатами. Об этом говорят в праймтайм на CNN, New York Times разразилась целой серией статей, включая редакционную (невиданный случай!), Washington Post постоянно пишет об этом, Foreign Policy публикует центральную статью с критикой позиции Трампа", - отметил Березовец.

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По его мнению, появился прекрасный шанс напомнить о проблемах Украины и даже добиться от обоих кандидатов четкой позиции в отношении страны.

"Но пока единственными, кто сколько-нибудь внятно выразил отношение к заявлениям Трампа, стали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Их и только их цитирует американская пресса!", - сказала Березовец.

"Господа украинские политики, если у вас есть что сказать о Трампе и Хиллари (не обязательно критиковать, можете поддержать, если такова ваша позиция), это та самая возможность! Воспользуйтесь ею, а заодно помогите стране, пусть тема Украины еще продержится в топе", - подчеркнул политолог.

Как сообщал УНИАН, ранее кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что готов рассмотреть признание оккупированного Крыма российской территорией.

Также он заявлял, что жителям оккупированного Крыма Россия больше нравится.