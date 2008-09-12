Что должна осознать Россия, чтобы дружить с Украиной

11 сентября с.г. внешнеполитическое ведомство Российской Федерации обнародовало заявление, касающееся российско-украинских отношений. Министерство иностранных дел Украины с сожалением констатирует, что приведенные в нем оценки российской стороны остаются по-прежнему тенденциозными, далекими от реалий, а, следовательно, – ошибочными.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

В документе отмечается, что “украинская сторона уже неоднократно высказывалась по поводу тем, затронутых в заявлении МИД РФ. Поэтому не считаем целесообразным вновь реагировать на очередные упреки со стороны России». Вместо этого в МИД Украины отмечают принципы, которые должны стать основой украинско-российских взаимоотношений.

«Перспективы равноправных и добрососедских отношений между Украиной и Россией зависят от способности российской стороны наконец осознать тот очевидный факт, что Украина уже 17 лет является независимым государством и ни при каких обстоятельствах не будет входить в сферу так называемых. «привилегированных интересов» какой бы то ни было страны, - отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что «выбор Украины в интересах обретения членства в ЕС и НАТО является необратимым. Позитивному развитию двусторонних отношений содействовало бы осознание официальной Москвой этой объективной данности».

По убеждению авторов заявления, “попытки России дестабилизировать ситуацию в Украине через взлелеянную пятую колонну, которая почему-то позиционируется как «здоровые политические силы страны», не имеют перспективы». «Продолжение такого курса окончательно подорвет в мире позиции РФ как адекватного партнера. Это, в свою очередь, может лишь ухудшить двусторонние отношения, что не отвечает интересам Украины», - уверенны в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В то же время МИД отмечает, что «Украина как надежный член международного содружества неуклонно будет выполнять свои обязательства, в том числе и те, которые вытекают из Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией 1997 года». При этом МИД замечает, что “это же касается и наших обязательств по соглашениям о временном пребывании ЧФ РФ на территории Украины, действие которых, как известно, истекает в мае 2017 года».

«Украина, как и любая другая страна мира, заботится о защите своего государственного языка. Наше государство способствует также свободному развитию русского языка и языков национальных меньшинств», - отмечают авторы заявления и настаивают: «Следует наконец прекратить спекуляции вокруг этого вопроса».

Как также подчеркивается в документе, “в России должны понять, что каждая нация имеет право на собственную историю и ее объективное освещение. Похоже, официальная Москва так и не поняла, что времена идеологических наслоений на исторические события уже давно отошли в прошлое”. Поэтому МИД Украины призывает российскую сторону “предоставить свободный доступ к своим архивным материалам и таким образом сделать вклад в дело торжества исторической справедливости”.

«Выражаем надежду, что российская сторона примет изложенные выше подходы, что позволит избежать непродуктивных дискуссий во вред развитию украинско-российских отношений», - подчеркивается в заявлении МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 сентября, МИД России распространило заявление о российско-украинских отношениях. В документе, в частности, отмечается, что народ России неизменно питает самые теплые и искренние чувства к братскому народу Украины. «Осознавая свою историческую ответственность за судьбу российско-украинских отношений и стремясь укреплять дружественные связи с украинским государством, мы исходим из того, что Договор 1997 года будет продлен на следующие десять лет», - говорится в заявлении.

Также выражается надежда, что “мудрый народ Украины, все здоровые политические силы страны не допустят ухудшения связей с Россией, сделают все возможно для установления между нашими странами отношений реального стратегического партнерства в полном соответствии с целью и принципами Договора 1997 года и с полным учетом обстоятельств вступления им в силу».

В МИД РФ напоминают, что до 1 октября 2008 года Россия и Украина должны определить свой подход к дальнейшей судьбе Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.