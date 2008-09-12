Яценюк напомнил, что «до выборов 1,5 года – если эти выборы вообще будут»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на сегодня имеют равные шансы на президентское кресло.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью всеукраинскому еженедельнику «Профиль».

«Сегодня у всех троих практически равные шансы», – сказал спикер. При этом он добавил, что “до выборов полтора года – если эти выборы вообще будут».

«Стартовые площадки разные и сложные. Но шансы на 2010-й практически равны, все зависит от того, как они построят работу», – отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он также обратил внимание на изменчивость электоральных симпатий украинцев. «Украинцы за два дня могут поменять свое мнение, поверьте мне», – сказал председатель ВР.