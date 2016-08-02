В Раде обратились к Франции относительно "крымского вояжа" пророссийских депутатов

Соответствующее письмо-обращение опубликовано на сайте Верховной Рады.

Так, нардепы выразили свое возмущение незаконным визитом на территорию аннексированного полуострова французских парламентариев.

"Такие вояжи подрывают усилия мирового сообщества в восстановлении территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Рассматриваем политиков, которые принимают участие в подобных мероприятиях, инструментом российского агрессора и его пропаганды", - говорится в письме.

Читайте такжеПравозащитник о визите французских депутатов в Крым: Они приняли участие в позорном пропагандистском шоу

Украинские парламентарии уверены, что "этим действиям будет дана надлежащая оценка со стороны французского политикума".

Письмо подписали председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко, замглавы комитета по евроинтеграции Мария Ионова, сопредседатель депутатской группы ВР по межпарламентским связям с Французской Республикой Алена Шкрум, сопредседатель депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Французской Республикой Алексей Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, 29-31 июля делегация из 11 французских парламентариев во главе с депутатом национального собрания, экс-министром транспорта Франции Тьерри Мариани вновь находилась в оккупированном Крыму.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины решительно осудило поездку группы французских парламентариев в оккупированную россией Автономную Республику Крым.