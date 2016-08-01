Дерьмовые ответы французских депутатов

Сегодня в Москве пятёрка кремлевских друзей – депутатов французского парламента – решили похвастаться тем, как мило их поили и кормили в оккупированном Крыму. Выяснилось, что на данный момент – более чем за два года оккупации – аж 16 французских парламентариев (из 577) не побрезговали встречаться с представителями российской власти на захваченном «братским народом» полуострове. Этого оказалось достаточно для честных и независимых российских СМИ, чтобы авторитетно заявить: мировое сообщество почти поняло, что означает «крымнаш», и готово заменить в официальном лексиконе «аннексию» на «воссоединение». Сопровождал французов целый глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Слуцкий – очевидно, чтобы продемонстрировать остальным членам Содружества, как Россия уважает границы и суверенитет соседей.

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Всё шло, как по маслу. Французские политики, хоть и не первого эшелона, получили «заслуженное уважение и внимание». Собравшиеся в Белокаменной своими словами и улыбками фактически сняли западные санкции и поместили Россию на ее «законное место» в решении европейских, мировых и межгалактических проблем. Глава французской «делегации» Тьерри Мариани сказал прямо: ситуация в Крыму всё лучше и лучше, школ и дорог – всё больше и больше, а межнациональные отношения – всё крепче и крепче. Спич снискавшего почёт и уважение в Крыму француза сопровождался демонстрацией фотографий: встречи с представителями оккупационной власти и посещения памятника российским солдатам-захватчикам, которых на первом этапе военной операции РФ против Украины ласково называли «вежливые люди». Тут же выяснилось, что дискриминации жителей полуострова по национальному признаку нет. Чтоб не омрачать этот оптимистичный тезис, о десятках посаженных в тюрьмы граждан Украины, большинство из которых – крымские татары – решили великодушно не вспоминать. Подумаешь, пропали без вести 22 крымских татарина. Подумаешь, 7 из них уже найдены убитыми. Разве это важно для депутата из страны, чей лозунг – «Свобода. Равенство. Братство»? Конечно, нет. Ведь главное – братство и равенство, а оно – с Россией, ну, и свобода [действий] – это уже для прокурора Поклонской.

Заграничные гости, рассуждая о Крыме, цитируют французскую пословицу: «Месса отслужена» – и предлагают тут же, в Москве, не отходя от кассы, заняться проблемами Донбасса. И – оп! – немедля получают приглашение на сафари на оккупированные территории восточной Украины. Кремль должен быть доволен.

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Тут уж я не удержался, и решился – совсем чуток! – вмешаться в эту трогательную русско-французскую идиллию, грозившую перерасти в сеанс групповых объятий с разбором матрешек и распитием водки. И спросил: сколько российская сторона заплатила французским депутатам за оправдания акта международной агрессии.

Почему-то это банальное любопытство довело мсье Мариани до истерики. Французскому политику мой вопрос показался, как он выразился, «дерьмовым» и «мерзким». Затем – это впервые в моей практике – целый депутат национального собрания Франции официально высказал мне свое презрение и… поинтересовался моей зарплатой! Я на всякий случай ему ее не сообщил (а то вдруг он сотрудничает не только с российскими властями, но и с украинскими налоговиками). Но про себя отметил, что, очевидно, мсье – а, лучше сказать, товарища Мариани – таки хорошо принимали в Крыму.

Настолько хорошо, что всего за пару дней высокий представитель Французской Республики привык исключительно к вопросам, которые могут подчеркнуть величие интервьюера. Ведь во французском языке «question de merde» (в переводе – «дерьмовый вопрос») звучит, скажем так… несколько высокомерно.

Чувствуется, что Мариани успел, посещая Крым, набраться российского «величия». Обогатится навыками правильного подхода к журналистам. И отлично сдал свой «экзамен». Российские коллеги-«экзаменаторы» встретили этот его ответ аплодисментами.

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Увы, наслаждаясь собственной масштабностью, мсье депутат позабыл ответить на мой первый вопрос (да, «дерьмовый»-то был вторым, и Мариани обратил внимание только на него, но, как говорится, о вкусах не спорят). А звучал тот вопрос так: «Должны ли депутаты Госдумы получать французскую визу во время визита на Корсику, в случае военной оккупации этого острова российской армией и проведении там референдума о присоединении к РФ?».

…Любопытно, что французские товарищи Путина решили заболтать вопрос об их гонораре за отпуск в украинском, но пока оккупированном Крыму. А опровергать про гонорар-то – не стали. Надеюсь, французские журналисты смогут уточнить, сколько берет за ночь депутат парламента их страны.

Роман Цимбалюк, Москва