Яценюка все-таки затащили в ЗАГС

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК принял участие в открытии в Запорожье Дворца торжественных событий.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, отметив, что сегодня А.ЯЦЕНЮК осуществляет рабочую поездку в Запорожскую область.

А.ЯЦЕНЮК поздравил жителей города с этим событием, а также поздравил две пары молодоженов, которые в этот день вступили в брак в новом дворце. Он пожелал молодым счастья, любви и взаимопонимания в общей жизни и пообещал приехать к ним с подарками в гости, когда у них родятся дети.

А.ЯЦЕНЮК вручил подарки молодоженам и руководству Дворца торжественных событий.

Также в ходе визита в Запорожье спикер парламента посетил ЗАО «ЗАЗ», встретился с руководством предприятия и осмотрел производство, ознакомился с условиями труда рабочих.

В настоящее время продолжается встреча председателя Верховной Рады Украины с преподавателями и студентами Запорожского национального технического университета.

Программой рабочей поездки главы парламента предусмотрено, что сегодня он посетит Мелитопольский район, где на 275-й артиллерийской базе ракетных боеприпасов ознакомится с ходом работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей весной 2004 году, и пообщается с представителями территориальной общины с. Новобогдановка.