Ющенко собирается к Червоненко на ралли

Сегодня, 12 сентября, в Ялте (Крым) пройдет торжественное открытие ралли Prime Yalta Rally-2008.

Как передает корреспондент УНИАН, Prime Yalta Rally является этапом Кубка Европы и Кубком Президента Украины. Автогонки в Ялте проходят уже в четвертый раз.

Ралли будет проходить в Ялте, а также на трассах возле горы Ай-Петри и на трассах возле Алушты. Извилистым дорогам горного Крыма дана высокая оценка специалистами Международной автомобильной федерации. В соревнованиях примут участие профессиональные гонщики из стран Европы и лучшие раллийные экипажи Украины.

Как ожидается, специальным гостем ралли станет финский спортсмен, которого называют самым результативным гонщиком XX столетия, Томми МЯКИНЕН.

Помимо гонок, подготовлена развлекательная программа. В частности, ожидаются выступления Светланы ЛОБОДЫ, «Ляписа Трубецкого», Ottawan и других. На набережной Ялты планируется открытие «Аллеи звезд», где победители гонок будут оставлять свои отпечатки.

В воскресенье, 14 сентября, планируется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посмотрит в Ялте скоростной участок Prime Yalta Rally-2008.

Награждение победителей гонок пройдет 14 сентября.

Организаторами ралли выступили проект "Червоненко racing", Автомобильная федерация Украины и др.