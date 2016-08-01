Порошенко принял послов США и Италии в связи с завершением их дипмиссии в Украине
Президент Петр Порошенко провел встречу с послами США и Италии в Украине Джеффри Пайеттом и Фабрицио Романо в связи с завершением их дипломатической миссии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
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Порошенко поблагодарил Пайетта и Романо за их личный вклад в развитие двустороннего диалога Украины с США и Италией, отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины из-за российской агрессии, а также пожелал успехов в их дальнейшей профессиональной карьере, говорится в сообщении.
Также глава государства обратил отдельное внимание на резкое обострение ситуации безопасности на Донбассе, «что является препятствием для дальнейшего продвижения в вопросе выполнения Минских договоренностей».
В свою очередь, Пайетт и Романо подтвердили неизменную поддержку США и Италией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также процесса реформ, который продолжается в Украине.
Также, отметили в пресс-службе, обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины с Италией и США.