Порошенко принял послов США и Италии в связи с завершением их дипмиссии в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Порошенко поблагодарил Пайетта и Романо за их личный вклад в развитие двустороннего диалога Украины с США и Италией, отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины из-за российской агрессии, а также пожелал успехов в их дальнейшей профессиональной карьере, говорится в сообщении.

Также глава государства обратил отдельное внимание на резкое обострение ситуации безопасности на Донбассе, «что является препятствием для дальнейшего продвижения в вопросе выполнения Минских договоренностей».

В свою очередь, Пайетт и Романо подтвердили неизменную поддержку США и Италией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также процесса реформ, который продолжается в Украине.

Также, отметили в пресс-службе, обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины с Италией и США.