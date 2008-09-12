Ющенко примет участие в открытии "Дома митрополита"

12 сентября в 18.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в торжествах по случаю открытия «Дома митрополита» в Национальном заповеднике «София Киевская».

Как сообщает пресс-служба главы государства, кроме обновленного памятника культурного наследия, в Святой Софии глава государства посетит выставку скульптур из коллекции Людовика XIV (Лувр, Франция).