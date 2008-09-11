Москва пытается выдавить Ющенко из активной политической игры?

Россия определенное время будет оказывать поддержку премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, “скандализируя отношения” с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ.

По его словам, “Россия не будет скандализировать отношения с Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы было продемонстрировано, что это эффективный политик, который несет Украине мир на российском направлении, и будет делать все, чтобы скандализировать отношения с В.ЮЩЕНКО, показывая его, так сказать, неконструктивную позицию на российском направлении украинской дипломатии”.

В.КАРАСЁВ отметил, что Россия ведет политическую игру, в которой должны быть политики, которые вступили в спор между собой. По его словам, ради поддержки России “они друг перед другом и одновременно перед Кремлем тогда будут демонстрировать свою преданность”. “Кремль заинтересован, чтобы всегда к Украине было несколько ключей от нескольких замков, к нескольким дверям”, - считает политолог.

Он убежден, что сегодня главная задача России приложить все усилия, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, от присоединения к Плану действий относительно членства в Альянсе. По словам В.КАРАСЁВА, все будет делаться для вытеснения В.ЮЩЕНКО из “активной политической игры”. По его словам, в этом контексте не случайной является “новая конфигурация в парламенте и конфигурация элит”. Политолог отметил, что совместное голосование фракций Партии регионов и БЮТ свидетельствует о договоренностях между ними. По его словам, речь идет о “заговоре кулуарном, под ковром, под столом, за ширмой, за кулисами”.

В.КАРАСЁВ также считает, что Россия будет действовать по отношению к Украине “с позиции “мягкой” силы”. По его словам, она будет влиять на Украину через “политические силы, которые с геополитической точки зрения являются приближенными к нынешнему курсу России”.

Эксперт отметил, что РФ будет поддерживать политические партии, силы, которые являются открыто пророссийскими и выражают пророссийскую, антинатовскую ориентацию, а также различные общественные движения, экспертные центры, российские общины, особенно в Крыму, и будет влиять на изменение властных конфигураций в Украине.