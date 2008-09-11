Бессмертный говорит, что письма к Ющенко писали под диктовку Тимошенко

аместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что руководство правительства пытается дестабилизировать политическую ситуацию в регионах.

Об этом говорится в комментарии Р.БЕССМЕРТНОГО, текст которого обнародован пресс-службой Президента.

По его словам, последние дни свидетельствуют о попытках руководства правительства перенести дестабилизацию политической ситуации на местный уровень.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что есть информация об инициировании премьер-министром Украины, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО так называемых открытых писем от депутатов областных, городских, районных советов к Президенту Украины с обвинениями в якобы развале парламентской коалиции.

По его словам, также в некоторых местных советах по поручению Ю.ТИМОШЕНКО осуществляются попытки отстранить от должностей «неудобных» глав областных государственных администраций путем высказывания им недоверия.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ при этом отметил, что у местных деятелей, в частности членов БЮТ на местах, «хватает выдержки, государственной мудрости и твердости гражданской позиции не поддаваться на такие инициативы, не допустить перенесения нарушений БЮТом коалиционного соглашения и дестабилизации ситуации с печерских холмов на местный уровень».

«Некоторым ведущим киевским политикам стоит поучиться державным достоинствам и умению держать слово партнера у своих же членов партий в областях», – добавил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщалось, по данным газеты «Экономические известия» (№ 159 от 10 сентября 2008 года), БЮТ планирует провести с 9 по 13 сентября внеочередные сессии местных советов, на которых будут приняты открытые обращения к Президенту Виктору ЮЩЕНКО. В центральном штабе готов образец такого обращения. «Мы решительно осуждаем Ваши попытки избежать ответственности за развал коалиции и свалить всю вину на других людей или какие-то голые фантазии вроде «руки Кремля». В целом, господин Президент, мы утверждаем, что Ваша заслепленность борьбой за персональную власть и концентрация всех усилий на следующих президентских выборах стала угрожать национальной безопасности Украины», - отмечено в обращении.