Конституция от БЮТ сделает из Ющенко "президента Германии"?

Работа над проектом изменений к Конституции, о котором говорила премьер-министр Юлия Тимошенко, практически завершена.

Об этом пишет "Коммерсант-Украина" со ссылкой на свои источники.

"Есть так называемый "последний вариант". И хотя, скорее всего, технические правки вноситься в него еще будут – концептуальные позиции останутся неизменными", - рассказал газете один из заместителей главы фракции БЮТ.

Он же сообщил, что над разработкой проекта Конституции работала группа, в которую входило порядка 20 представителей БЮТ: "Группа формировалась по добровольному принципу – принять участие могли все, кто хотел. Но в основном в нее вошли юристы-практики с большим стажем".

Принципиальным отличием от действующей Конституции в тексте нового основного закона является изменение формы правления в Украине, пишет издание.

"Мы выходим с предложением установить парламентскую форму правления, но с сохранением поста президента с полномочиями наподобие тех, какие сейчас есть в Германии", - сказал газете депутат фракции БЮТ Валерий Камчатный.

Президент ФРГ избирается на 5 лет федеральным собранием, состоящим из членов бундестага и такого же числа членов, избираемых ландтагами. Он представляет страну на международном уровне, заключает договоры с иностранными государствами, аккредитует и назначает послов, федеральных судей, осуществляет право помилования и т. д.

По словам Камчатного, новый проект Конституции от БЮТ также предусматривает реформирование системы местного самоуправления, правоохранительных органов и избирательной системы. "Там довольно много новелл, написанных самой жизнью, с помощью которых мы сможем исправить все то, что мешает нам жить в нормальной стране", - отметил он.

К внедрению изменений, предусмотренных новым проектом Конституции, депутаты фактически уже приступили, проголосовав за ряд законов, ограничивающих полномочия президента, говорится в статье. "Эти изменения были приняты в контексте будущей Конституции", - сказал один из руководителей фракции БЮТ.

"Если мы будем выходить с предложением создать парламентскую республику, то полномочия Кабинета министров станут еще более рельефными и весомыми. Думаю, что инструментарий, предложенный этими законопроектами, будет расширен", - подчеркнул Камчатный.

Как известно, фракция БЮТ начала работу над подготовкой изменений в Конституцию весной. В среду, 10 сентября, лидер БЮТ, премьер Тимошенко заявила, что фракции БЮТ "необходимо две-три недели для того, чтобы качественно доработать проект Конституции и провести консультации с экспертами".

В то же время, Партия регионов уже зарегистрировала свой проект Конституции. "По предварительному зондажу, у нас есть общее видение целого ряда изменений", - признался Камчатный.

Украинская правда