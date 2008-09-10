У Тимошенко объяснили, почему человека Балоги не пустили на Кабмин

Секретариат Президента должен уведомлять о замене представителя главы государства для участия в заседании правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Петр КРУПКО сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя уход руководителя службы Секретариата Президента по связям с Верховной Радой и Кабинетом министром Яна БЕРНАЗЮКА с заседания правительства.

«Насколько мне известно, представителем Президента в правительстве является Александр ШЛАПАК. В случае, когда вместо него приходил другой человек, - он приносил письмо из Секретариата Президента с просьбой о замене», - сказал П.КРУПКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель Главной службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом министров Секретариата Президента Я.БЕРНАЗЮК заявил, что представителей Секретариата Президента, в частности его лично, не пустили на заседание правительства.

Он подчеркнул, что все необходимые процедуры со стороны Секретариата были выполнены, в частности в Кабмин было передано соответствующее письмо за подписью главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ с просьбой о присутствии на заседании Я.БЕРНАЗЮКА. «Сегодня впервые за 17 лет независимости Украины премьер-министр не пустил представителя Президента Украины на заседание Кабмина», - заявил Я.БЕРНАЗЮК. При этом он отметил, что представители Секретариата Кабмина попросили его покинуть здание «в связи с тем, что премьер-министр запретил (ему – УНИАН) принимать участие в заседании». Я.БЕРНАЗЮК связывает отказ в допуске на заседание правительства с тем, что Кабмин планирует сегодня рассмотреть 4 вопроса, в которых, по его словам, прослеживается «четкий кремлевский след».