Луценко не шутит об угрозе для жизни Витренко

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, обращаясь к лидеру блока «Народная оппозиция» Наталии ВИТРЕНКО, просит ее не воспринимать как шутку его заявление о возможной угрозе ее жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Хотел бы, чтобы не рассматривали в комичном ракурсе мои заявления относительно опасности Наталии Михайловне ВИТРЕНКО, как бы я симпатизировал или не симпатизировал ее деятельности», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. «На данный момент ее жизнь действительно, с моей точки зрения, находится под угрозой. Поэтому я абсолютно серьезно предлагаю ей воспользоваться возможностью получить государственную охрану», - добавил он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в любом случае МВД будет делать «все, чтобы предотвратить любые криминальные посягательства членов организованной политической группировки Макса Бешеного, которые могут быть проведены на территории Украины».

Как сообщал УНИАН, 31 марта в вечернем эфире радиостанции Би-Би-Си Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что готов предоставить охрану лидеру Блока «Народная оппозиция» Н.ВИТРЕНКО, поскольку не исключает, что на нее может быть совершено покушение из-за ее проигрыша на выборах со стороны лиц, осуществлявших финансирование ее предвыборной кампании.

«Я официально предлагаю ей охрану от МВД, поскольку организованная политическая группировка, которую она должна была завести в парламент, пролетела, и это очень опасно для ее жизни», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. В этом контексте он также отметил: «Не я же виноват, что она на финише своей политической карьеры вдруг возглавила организованную политическую группировку Макса Бешеного (имеется в виду российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН, которого МВД Украины объявило в международный розыск – УНИАН).