Мороз думает, что сегодня некому заниматься импичментом Ющенко

Лидер СПУ Александр МОРОЗ считает маловероятным осуществление процедуры импичмента Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я понимаю, что он (импичмент – УНИАН) сегодня практически невозможен. Сегодня я не вижу в составе парламента политических сил, которые способны провести закон, открывающий путь к импичменту», - сказал А.МОРОЗ.

При этом он добавил: «По моему мнению, некому этим заниматься».

Вместе с тем, лидер социалистов заметил, что соответствующий закон должен быть разработан уже следующим составом парламента, поскольку такой документ будет удерживать Президента от отклонения от норм Конституции.

По словам А.МОРОЗА, «в практическую плоскость этот вопрос ставить рано, поскольку практической пользы он не принесет».

В то же время, отвечая на вопрос о российско-грузинском конфликте, А.МОРОЗ критически высказался относительно позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в этом вопросе, назвав ее «однобокой».