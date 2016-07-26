Порошенко обсудил с Меркель постоянное нарушение Россией Минских договоренностей

Как сообщает пресс-служба главы государства. Порошенко выразил глубокую обеспокоенность резкой эскалацией ситуации на Донбассе и ростом количества погибших из-за увеличения российскими боевиками количества обстрелов из крупнокалиберного оружия и продолжение Россией поставок для них вооружения. Он также обратил внимание на активизацию российских диверсионно-разведывательных групп, которые получают достойный отпор со стороны Вооруженных сил Украины.

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Порошенко отметил постоянное нарушение Россией Минских договоренностей. Он подчеркнул важность консолидации всей Европы в вопросе не только сохранение санкций против России, но и их усиление в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Донбассе.

Собеседники договорились интенсифицировать работу в Нормандском и других форматах. В частности, речь шла о согласовании четкой дорожной карты имплементации Минских договоренностей, которая должна включать выполнение Россией компонента безопасности.

Порошенко также призвал оказать содействие в освобождении украинских политзаключенных на территории России и многочисленных украинских заложников на оккупированной территории.

Отдельное внимание было уделено ускорению принятия странами-членами ЕС решение о введении безвизового режима для украинских граждан.

Глава Украинского государства выразил искренние соболезнования европейским коллегам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате недавней волны жестоких террористических актов, в том числе в Ницце и Мюнхене, подчеркивается в сообщении.