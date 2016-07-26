Премьер Франции: убийцы священника "ранили всех католиков"
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что люди, напавшие на церковь в городе Сент-Этьен-дю-Рувре в Нормандии, своими действиями "ранили всех католиков".
Министр назвал нападение варварским, но пообещал, что оно только сплотит нацию, передает Русская служба Би-би-си.
"Ранена вся Франция и все католики", - написал он в Twitter.
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О захвате церкви города Сент-Этьен-дю-Рувре в Нормандии стало известно во вторник днем. Сообщалось, что двое мужчин, вооруженных ножами, проникли в нее с черного хода и взяли в заложники от четырех до шести человек.
Вскоре полиция сообщила, что оба нападавших убиты. По данным СМИ, их застрелили при попытке покинуть здание. К этому моменту они успели убить священника и тяжело ранить еще одного заложника.
Расследованием инцидента занимается отдел по противодействию терроризму.
За последнее время во Франции произошли сразу несколько крупных нападений на мирных жителей. В частности, 14 июля водитель грузовика намеренно въехал в толпу людей на набережной в Ницце. Тогда погибли 84 человека. Водителя застрелила полиция.