Число политических партий в Украине перевалило за полторы сотни

Министерство юстиции приняло решение о регистрации новой политической партии - „Пробуждение”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

По данным пресс-службы, регистрация партии осуществлена на основании решения Учредительного съезда партии, который состоялся 10 января 2008 года.

Согласно информации, предоставленной Министерству юстиции, руководителем партии избрана Татьяна ЗИНОРУК.

Министерством юстиции внесена запись о регистрации соответствующей политической партий в Реестр политических партий, сообщили в пресс-службе.

На 8 сентября 2008 года в Украине зарегистрирована 151 политическая партия.