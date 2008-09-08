Число политических партий в Украине перевалило за полторы сотни
17:05, 08 сентября 2008Политика
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Минюст зарегистрировал еще одну
Министерство юстиции приняло решение о регистрации новой политической партии - „Пробуждение”.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.
По данным пресс-службы, регистрация партии осуществлена на основании решения Учредительного съезда партии, который состоялся 10 января 2008 года.
Согласно информации, предоставленной Министерству юстиции, руководителем партии избрана Татьяна ЗИНОРУК.
Министерством юстиции внесена запись о регистрации соответствующей политической партий в Реестр политических партий, сообщили в пресс-службе.
На 8 сентября 2008 года в Украине зарегистрирована 151 политическая партия.
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