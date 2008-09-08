Закономерности и неожиданности рейтинга цитируемости политиков
15:37, 08 сентября 2008Политика
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9 сентября в 12.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Закономерности и неожиданности рейтинга цитируемости украинских политиков”.
Вопросы:
- Почему Президент не удержал пальму первенства?
- Кто помог ворваться мэру Киева в лидеры рейтинга?
- Почему лидер самой влиятельной парламентской фракции цитируется так мало?
Базу исследования, проведенного по итогам лета-2008, составили более чем 300 всеукраинских и региональных изданий.
Участники: Вадим Денисенко, главный редактор еженедельника «Комментарии»; Александр Харченко, главный редактор УНИАН; Юрий Вишневский, аналитик еженедельника “Комментарии” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).
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