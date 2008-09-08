Закономерности и неожиданности рейтинга цитируемости политиков

9 сентября в 12.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Закономерности и неожиданности рейтинга цитируемости украинских политиков”.

Вопросы:

- Почему Президент не удержал пальму первенства?

- Кто помог ворваться мэру Киева в лидеры рейтинга?

- Почему лидер самой влиятельной парламентской фракции цитируется так мало?

Базу исследования, проведенного по итогам лета-2008, составили более чем 300 всеукраинских и региональных изданий.

Участники: Вадим Денисенко, главный редактор еженедельника «Комментарии»; Александр Харченко, главный редактор УНИАН; Юрий Вишневский, аналитик еженедельника “Комментарии” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).