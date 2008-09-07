Криль предпочитает «коалицию четырех» в парламенте

В случае проведения в Украине досрочных парламентских выборов, партия «Единый Центр» готова пойти на них в союзе партией «Наша Украина», но лучше отдельно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке председатель «Единого Центра» Игорь КРИЛЬ.

«Сегодня сказать конкретно нельзя – возможно все. Возможно, что мы пойдем вместе, но я хотел бы отдельно», - заявил И. КРИЛЬ.

При этом председатель партии подчеркнул, что этот вопрос сейчас не рассматривается.

«Он будет рассматриваться тогда, когда будут основания для этого. Оснований нет, чтобы что-то говорить. Мы сейчас думаем не о выборах, а о том, как сделать так, чтобы их не было. Потому что 70% украинских людей выборов не хотят. Если мы будем говорить о том, что хотим выборов, то мы будем идти против этих людей», - отметил И. КРИЛЬ.

Он также уточнил, что «является сторонником коалиции четырех» в парламенте.

«Это «Регионы», БЮТ, «Наша Украина», Литвин. Если одна из самых больших политических сил не будет в следующей коалиции, коалиции не будет. Потому что третья сторона всегда будет обвинять в предательстве две другие», - заключил И.КРИЛЬ.