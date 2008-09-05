Онищук объяснил "фантазерам", что отставка Ющенко не светит

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заявляет об отсутствии законных оснований для досрочных президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Как министр юстиции, хочу объяснить, что в вопросе проведения досрочных президентских выборов мы должны пользоваться ст. 108 Конституции Украины», - сказал он, объяснив, что эта статья предусматривает проведение досрочных президентских выборов в случае - а) отставки Президента; б) невозможности выполнять полномочия по состоянию здоровья; в) импичмента и г) в связи со смертью.

«Лишь эти основания должны повлечь основания для проведения досрочных выборов», - отметил министр. «Все остальное – это политические фантазии и политические инсинуации», – добавил Н.ОНИЩУК.

В то же время глава Минюста выразил уверенность, что украинский политикум сможет преодолеть противоречия и неурядицы, возникшие в последние дни: «До сих пор Украина преодолевала значительно большие проблемы – и в рамках конституционного поля», – сказал он.