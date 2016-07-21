Возобновление далога с Россией не изменит позицию Турции по Украине - посол

Об этом заявил посол Турции в Украине Йонет Тезел в интервью "ЕвроПравде". "На протяжении последнего года, после того, как был сбит российский самолет, наши отношения с РФ были минимизированы, хотя мы и не стремились к этому. Мы стали единственной страной в мире, которая вообще не имеет диалога с Россией, поскольку у России не было желания вести такой диалог", - сказал турецкий дипломат.

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Он отметил, что с Россией ведут диалог США, Евросоюз, НАТО и, даже Украина, несмотря на войну, поддерживает эти отношения, и только Турция их не имеет.

"И это действительно было ненормально. Это не было хорошо для Турции, это не было хорошо также для Украины, для Крыма. Сейчас мы возобновили диалог с Россией, но наша политика не изменилась. В том числе – наша политика в отношении Украины", - добавил он.

Посол подчеркнул, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. "И когда мы говорим это, то это означает также, что Крым является неотъемлемой частью Украины. И в России знают, что мы не изменим эту позицию. Это – принципиальный вопрос", - сказал Йонет Тезел.

Как сообщал УНИАН, 29 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор впервые после того, как в ноябре 2015 года турецкие военные сбили российский Су-24.

После этого диалога Владимир Путин заявил, что намерен поручить правительству страны возобновить сотрудничество с Турцией. А также подписал указ о снятии запрета на продажу туристических путевок в Турцию.